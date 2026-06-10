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Из Ростовской области в Туркменистан экспортировали 20 тонн рыбы

С 1 по 5 июня текущего года из Ростовской области в Туркменмистан было экспортировано 20 т мороженой рыбы. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

По данным ведомства, продукция прошла ветеринарный контроль в пункте «Таганрогский».

«Качество и безопасность продукции подтверждены результатами лабораторных исследований, проведенных в Донском филиале ФГБУ «ЦОК АПК»,— говорится в сообщении.

Наталья Шинкарева

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