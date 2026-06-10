В Челябинске длительно задерживается очередной авиарейс в Сочи

В челябинском аэропорту им. Курчатова 10 июня почти на 13 часов задерживается отправление самолета в Сочи. Информация об этом размещена в онлайн-табло. Изменения в расписании связаны с введенными ранее ограничениями на прием и выпуск воздушных судов в Краснодарском крае.

Согласно табло, самолет должен был вылететь из Челябинска в Сочи в 9:00, однако время отправления перенесли на 21:50.

По данным пресс-службы Росавиации, ночью 10 июня в Сочи дважды вводились и снимались ограничения из-за угрозы безопасности. Минобороны РФ сообщает, что с 9 по 10 июня средства ПВО перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотников над 20 субъектами России, включая Краснодарский край, а также над акваторией Черного моря.

С 8:00 до 9:30 утра 10 июня в Челябинске вводился режим «Ракетная опасность», однако аэропорт на это время не закрывался.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 8 июня в аэропорту Челябинска задержали три самолета в Сочи, которые не смогли вовремя прилететь на Южный Урал из-за ограничений и угрозы безопасности.

Ольга Воробьева