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На реставрацию кинотеатра «Аврора» в Петербурге направят более 524 млн рублей

СПбГАУК «Аврора» объявил конкурс на выбор подрядчика для проведения комплексной реставрации кинотеатра на Невском проспекте и его адаптации к современным требованиям. Начальная стоимость контракта составляет 524,5 млн рублей. Соответствующая документация опубликована на портале госзакупок 9 июня.

Кинотеатр «Аврора» ждет крупнейшее обновление за последние сто лет

Кинотеатр «Аврора» ждет крупнейшее обновление за последние сто лет

Фото: Telegram-канал «Пиотровский Online»

Кинотеатр «Аврора» ждет крупнейшее обновление за последние сто лет

Фото: Telegram-канал «Пиотровский Online»

Проект предусматривает восстановление и приспособление к современному использованию двух объектов культурного наследия — «Дома Глазуновых», где располагается кинотеатр «Аврора», а также здания «Дом жилой страхового общества „Саламандра и др.“» на Караванной улице, 9. На выполнение работ отводится три года.

Согласно документации, финансирование будет идти из городского бюджета. В 2026 году на проект предусмотрено 16,5 млн рублей, в 2027 году — 196 млн рублей, а в 2028 году — 312 млн рублей.

Ранее вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский отмечал, что предстоящая реставрация станет самым масштабным обновлением кинотеатра за последнее столетие.

В рамках проекта планируется обустроить дополнительные входы внутри полуротонды, вернуть в фойе на историческое место скульптуру «Аврора на бочке», оборудовать новый гардероб и перенести кинобар в Белое фойе. Кроме того, в залах установят современное кинооборудование, а экран Большого зала будет увеличен.

Подведение итогов конкурса намечено на 30 июня. Завершить все работы подрядчик должен до 10 октября 2028 года.

Матвей Николаев

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