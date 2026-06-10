В Кургане ограничили движение на двух участках дорог для ремонта труб

В Кургане на двух участках дорог на улицах Комсомольской и Томина перекроют движение, чтобы устранить дефекты на тепловых сетях. Об этом сообщает пресс-служба Курганской генерирующей компании.

До 10 июля закрыт проезд по улице Комсомольской от Максима Горького до Советской и по улице Томина от Карла Маркса до Максима Горького. На первом отрезке ремонтируют трубопровод, подающий тепло на четыре тепловых пункта, на втором — на центральный тепловой пункт.

Виталина Ярховска