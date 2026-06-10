«Локомотив-Кубань» обыграл «Зенит»

Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» в Краснодаре со счетом 91:85 одержал победу над «Зенитом» из Санкт-Петербурга в рамках четвертого матча за бронзовые медали Единой лиги ВТБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Локомотив-Кубань» Фото: «Локомотив-Кубань»

Перед этой встречей счет в серии был 2:1 в пользу петербуржцев. Чтобы продолжить борьбу за третье место, южанам нельзя было оступаться на родном паркете. Лучше это противостояние начали подопечные Томислава Томовича, которые совершили рывок в начале матча — 9:2. Однако тайм-аут наставник «Зенита» Ростислав Вергун взял лишь при счете 19:8 в пользу кубанцев. Первую четверть за собой оставил «Локо» — 26:20. Во втором отрезке в какой-то момент преимущество хозяев достигло +15 очков. На большой перерыв краснодарцы ушли, ведя в счете 50:44.

После смены сторон соперники показывали равный баскетбол, клуб с берегов Невы не намерен был сдаваться. Гости долгое время на равных бились с хозяевами, но до камбэка дело так и не дошло. «Локомотив-Кубань» был настроен решительнее и смог довести игру до победы со счетом 91:85. Успех позволил кубанцам сравнять счет в серии — 2:2.

Самыми результативными игроками в составе «Локо» стали Всеволод Ищенко и Патрик Миллер, которые набрали по 16 очков. Пятый матч серии за бронзу пройдет в Санкт-Петербурге 12 июня.

Евгений Леонтьев