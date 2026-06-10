Поезд Симферополь — Петербург отправится из Керчи с задержкой

Отправление поезда №77/78 сообщением Симферополь — Санкт-Петербург перенесено. Вместо отправления из столицы Крыма вечером 9 июня состав начнет движение со станции Керчь-Южная в ночь на 10 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Изменен маршрут отправления поезда Симферополь — Санкт-Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Изменен маршрут отправления поезда Симферополь — Санкт-Петербург

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Согласно обновленному расписанию, поезд должен был отправиться из Симферополя 9 июня в 21:10 мск, однако теперь его отправление запланировано на 02:45 мск 10 июня из Керчи. Для пассажиров организуют автобусный трансфер: автобусы будут ожидать их в Симферополе с 21:30 мск и доставят к месту отправления поезда.

Ранее сообщалось о корректировке графика движения нескольких поездов, следующих из Крыма. Задержки затронули рейсы в Санкт-Петербург, Москву, Пермь и Минеральные Воды. Кроме того, один из поездов был отменен.

Матвей Николаев