Погрузка на железной дороге Челябинской области упала на 4,3%

В январе–мае 2026 года погрузка на Южно-Уральской железной дороге в Челябинской области составила 12,7 млн т. Это на 4,3% меньше, чем за аналогичный период 2025-го, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

Сильнее всего сократилась погрузка цемента — 271,9 тыс. т (–18,8%), химических и минеральных удобрений — 23,2 тыс. т (–11,7%), а также черных металлов — 5 млн т (–10,7%). При этом в 12 раз выросла погрузка гранулированных шлаков (66,6 тыс. т), в 2,7 раза — каменного угля (2,3 тыс. т), в 2,2 раза — зерна (182,2 тыс. т).

В мае 2026 года погрузка на челябинской железной дороге составила 2,9 млн т, что на 0,5% больше показателя за аналогичный период 2025-го.

Виталина Ярховска