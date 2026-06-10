Кубанское отделение СФР с начала года оплатило больничных листов на 8,2 млрд рублей

Отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю с начала года оплатило около 630 тыс. больничных листов. На эти цели направлено 8,2 млрд руб., сообщили в региональном управлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В ведомстве отмечают, что благодаря цифровизации процесс оформления и выплаты пособий по временной нетрудоспособности был существенно упрощен: работодателям и работникам больше не требуется предоставлять дополнительные документы. После закрытия больничного листа медицинской организацией данные автоматически поступают в систему СФР, а выплата перечисляется в течение 10 дней на банковский счет, карту либо через «Почту России». Первые три дня болезни по-прежнему оплачивает работодатель.

Размер пособия зависит от страхового стажа и среднего заработка за предыдущие два года: при стаже до пяти лет выплата составляет 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80%, свыше восьми лет — 100%.

Вячеслав Рыжков