В Оренбуржье суд рассмотрит дело в отношении жителя Самары о гибели трех человек в ДТП

В суд направлено уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Самары. Ему инкриминировано совершение преступления по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, 23 декабря 2025 года обвиняемый управлял автомобилем «Чанган». Он ехал по автодороге М-5 «Урал» в сторону Оренбурга. На 286 км трассы водитель выехал на полосу встречного движения для обгона. Увидев движущийся навстречу автомобиль «Тойота», обвиняемый попытался избежать столкновения и сместился на левую обочину, однако допустил касательное столкновение с иномаркой. От удара «Тойоту» вынесло на встречную полосу, где автомобиль врезался в микроавтобус «Хендэ».

В результате ДТП водитель и два пассажира «Тойоты», в том числе двухлетний ребенок, от полученных травм скончались. Еще два человека получили тяжкие телесные повреждения. Здоровью двух пассажиров микроавтобуса также был причинен тяжкий вред. Обвиняемый вину не признал.

Руфия Кутляева