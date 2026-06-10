В аэропорту Сочи вновь сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи отменили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, введенные утром 10 июня. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

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Как сообщили в аэропорту, ограничения действовали с 06:22 и были введены для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. После их отмены аэропорт продолжил обслуживание рейсов в штатном режиме.

Пассажирам рекомендовали внимательно следить за информацией о статусе своих рейсов. Актуальные данные перевозчики направляют по контактам, указанным при бронировании билетов, а также через собственные информационные сервисы.

В аэропорту также напомнили о необходимости обращать внимание на аудиообъявления в терминале, поскольку расписание отдельных рейсов может корректироваться авиакомпаниями в зависимости от операционной обстановки.

Ранее аэропорт Сочи неоднократно работал по фактическому расписанию из-за временных ограничений воздушного пространства. Для восстановления графика полетов авиаперевозчики корректировали время выполнения рейсов и распределение воздушных судов.

В пресс-службе авиагавани поблагодарили пассажиров за понимание и рекомендовали заранее уточнять информацию о вылете и прилете перед поездкой в аэропорт.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи в летний сезон планируют запустить морское такси между центральной частью курорта и Адлером. Новый маршрут станет частью расширения системы внутреннего транспортного сообщения, которое власти города намерены развивать за счет морских пассажирских перевозок.

Мария Удовик