В Ессентуках определили предмет охраны объекта ОКН «Скульптура Эскулапа»

Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) определило предмет охраны объекта «Скульптура Эскулапа». Соответствующий проект приказа опубликован на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Федерального медицинского центра Росимущества Фото: сайт Федерального медицинского центра Росимущества

Объект культурного наследия ыедерального значения «Скульптура Эскулапа» входит в состав комплекса «Грязелечебница Н.А. Семашко» по ул. Семашко, 10, построенного в 1915 году.

Согласно документу, предметом охраны скульптуры является сама скульптура и ее архитектурно-художественное оформление, а также постамент, на котором она находится.

Здание грязелечебницы было построено по проекту Евгения-Карла Шреттера, выполнено в стиле античного неоклассицизма.

Наталья Шинкарева