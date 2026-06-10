В Ессентуках определили предмет охраны объекта ОКН «Скульптура Эскулапа»
Управление Ставропольского края по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия (ОКН) определило предмет охраны объекта «Скульптура Эскулапа». Соответствующий проект приказа опубликован на сайте ведомства.
Фото: сайт Федерального медицинского центра Росимущества
Объект культурного наследия ыедерального значения «Скульптура Эскулапа» входит в состав комплекса «Грязелечебница Н.А. Семашко» по ул. Семашко, 10, построенного в 1915 году.
Согласно документу, предметом охраны скульптуры является сама скульптура и ее архитектурно-художественное оформление, а также постамент, на котором она находится.
Здание грязелечебницы было построено по проекту Евгения-Карла Шреттера, выполнено в стиле античного неоклассицизма.