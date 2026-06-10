Жога объявил об отбое ракетной опасности во всех регионах УрФО

Во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) отменен режим ракетной опасности, сообщил в своем Telegram-канале полпред Артем Жога.

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По сообщениям региональных властей, в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) режим действовал с 8:14 по 9:46, в Ямало-Ненецком автономном округе — с 8:29 по 9:53. Ранее его сняли в Свердловской и Тюменской областях. Режим вводился и в других регионах РФ.

Напомним, ракетный удар был нанесен по Чебоксарам в Чувашии. Также из-за атаки БПЛА возникли возгорания на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области.

Ирина Пичурина