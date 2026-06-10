Транспортная прокуратура открыла горячую линию из-за новых правил движения поездов в Крыму
Южная транспортная прокуратура открыла горячую линию для обращений, связанных с соблюдением прав пассажиров на фоне изменения графика движения поездов в Республике Крым.
Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ
В надзорном ведомстве сообщили, что специалисты будут принимать обращения по вопросам исполнения законодательства и защиты прав граждан в связи с введением новой схемы курсирования пассажирских поездов на территории полуострова.
Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что с 10 июня поезда дальнего следования, следующие между Симферополем и материковой частью России, будут проходить по территории региона только в светлое время суток. Новая схема движения железнодорожного пассажирского транспорта вступила в силу с 00:00 10 июня.