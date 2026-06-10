Дрозденко заявил об отсутствии дефицита топлива на заправках Ленобласти

В Ленинградской области не зафиксировано дефицита бензина и дизельного топлива, а ситуация на рынке остается стабильной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих соцсетях после оперативного совещания с представителями крупных сетевых поставщиков топлива.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По словам главы региона, проверка показала, что крупные компании продолжают поставлять топливо в штатном режиме и выполняют отгрузки в соответствии с графиками.

«В социальных сетях появились единичные сообщения от пользователей о трудностях с покупкой бензина и дизельного топлива в некоторых районах Ленинградской области. Собрал оперативное совещание с представителями сетевых компаний. Главный итог: у крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет. Поставки идут по графикам, дефицита нет. Они обеспечивают 90% потребителей региона, картина стабильная»,— написал Дрозденко.

Губернатор также отметил, что перебоев с обеспечением общественного транспорта топливом не наблюдается, все маршруты работают в обычном режиме.

При этом локальные сложности на отдельных АЗС все же возможны. По словам Дрозденко, они возникают в районах с высокой концентрацией грузового транспорта, в частности в Кингисеппском районе и Усть-Луге, а также у некоторых частных операторов заправочных станций. Дополнительную нагрузку на рынок создают случаи, когда владельцы автопарков начинают закупать топливо впрок, опасаясь возможного дефицита. Такие действия, подчеркнул глава региона, способны спровоцировать искусственный ажиотаж.

Матвей Николаев