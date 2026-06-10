Дрозденко заявил об отсутствии дефицита топлива на заправках Ленобласти
В Ленинградской области не зафиксировано дефицита бензина и дизельного топлива, а ситуация на рынке остается стабильной. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своих соцсетях после оперативного совещания с представителями крупных сетевых поставщиков топлива.
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
По словам главы региона, проверка показала, что крупные компании продолжают поставлять топливо в штатном режиме и выполняют отгрузки в соответствии с графиками.
«В социальных сетях появились единичные сообщения от пользователей о трудностях с покупкой бензина и дизельного топлива в некоторых районах Ленинградской области. Собрал оперативное совещание с представителями сетевых компаний. Главный итог: у крупных поставщиков проблем с отгрузкой топлива нет. Поставки идут по графикам, дефицита нет. Они обеспечивают 90% потребителей региона, картина стабильная»,— написал Дрозденко.
Губернатор также отметил, что перебоев с обеспечением общественного транспорта топливом не наблюдается, все маршруты работают в обычном режиме.
При этом локальные сложности на отдельных АЗС все же возможны. По словам Дрозденко, они возникают в районах с высокой концентрацией грузового транспорта, в частности в Кингисеппском районе и Усть-Луге, а также у некоторых частных операторов заправочных станций. Дополнительную нагрузку на рынок создают случаи, когда владельцы автопарков начинают закупать топливо впрок, опасаясь возможного дефицита. Такие действия, подчеркнул глава региона, способны спровоцировать искусственный ажиотаж.