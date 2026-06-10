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Главы Свердловской и Тюменской областей объявили об отбое ракетной опасности

В Свердловской и Тюменской областях снят режим ракетной опасности, о чем губернаторы Денис Паслер и Александр Моор рассказали в своих Telegram-каналах.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О его введении на Среднем Урале объявили в 7:37. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не закрывался. В Тюменской области режим действовал с 7:48.

Утром режим ввели во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в том числе в Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО) и в других регионах России.

Ракетный удар был нанесен по Чебоксарам в Чувашии. Также из-за атаки БПЛА возникли возгорания на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области.

Ирина Пичурина

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