Главы Свердловской и Тюменской областей объявили об отбое ракетной опасности
В Свердловской и Тюменской областях снят режим ракетной опасности, о чем губернаторы Денис Паслер и Александр Моор рассказали в своих Telegram-каналах.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
О его введении на Среднем Урале объявили в 7:37. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге не закрывался. В Тюменской области режим действовал с 7:48.
Утром режим ввели во всех регионах Уральского федерального округа (УрФО) — в том числе в Челябинской и Курганской областях, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах (ХМАО-Югра и ЯНАО) и в других регионах России.
Ракетный удар был нанесен по Чебоксарам в Чувашии. Также из-за атаки БПЛА возникли возгорания на двух объектах инфраструктуры во Владимирской области.