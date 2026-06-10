Местные власти опровергли информацию о подрыве газопровода Моздок—Казимагомед

Глава администрации Кизилюрта Саид Маматханов попросил местных жителей не распространять непроверенную информацию о том, что газопровод Моздок—Казимагомед якобы подвергся атаке беспилотников. Сообщение он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как уточнил господин Маматханов, причиной пожара, по предварительным данным, стал технический сбой.

«Обращаюсь к вам с убедительной просьбой. В социальных сетях и мессенджерах уже начала распространяться волна тревожных слухов. Прошу вас не поддаваться панике, не тиражировать непроверенные версии о беспилотных летательных аппаратах, терактах или подрыве. Эти домыслы далеки от реальности и лишь играют на руку тем, кто хочет посеять хаос. Единственная установленная на данный момент причина — технический сбой»,— написал он.

Как сообщал «Ъ-Кавказ», взрыв и последующий пожар произошли 9 июня между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. В ликвидации последствий задействованы 25 человек и семь единиц техники, в том числе 12 сотрудников МЧС и три единицы спецтехники.

Наталья Шинкарева