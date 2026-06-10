Ночью над Крымом, Кубанью и другими регионами сбили 326 БПЛА

Минобороны России сообщило, что в ночь на 10 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 326 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным военного ведомства, дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, а также над Краснодарским краем, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

На фоне отражения атаки в Севастополе утром была объявлена воздушная тревога. Как сообщалось ранее, в результате падения беспилотника повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», произошло возгорание кровли. На месте продолжают работать экстренные службы.

Позднее губернатор Михаил Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в городе.

Вячеслав Рыжков