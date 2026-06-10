Отбой воздушной тревоги объявлен в Севастополе

В Севастополе отменили режим воздушной тревоги, введенный утром в связи с атакой беспилотников. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее глава города информировал, что силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку БПЛА. Жителям рекомендовали покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах, поскольку военные вели работу по уничтожению беспилотников с применением различных средств поражения, включая стрелковое оружие.

В ходе атаки был поврежден объект культурного наследия — Панорама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». В результате попадания беспилотника произошло возгорание кровли здания. По данным городских властей, специалисты продолжают работы по ликвидации последствий инцидента и тушению пожара.

Вячеслав Рыжков