С начала года объем незаконных рубок в лесах Среднего Урала снизился на треть

Объем незаконных рубок в лесах Свердловской области с начала 2026 года сократился на 34% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с внедрением беспилотного и космического мониторинга, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Сокращение объема незаконных рубок — это результат системной межведомственной работы. Мы активно проводим совместные рейды со специалистами органов внутренних дел. Космический мониторинг позволяет отслеживать деятельность лесных арендаторов, а в совокупности с применением беспилотников дает нам возможность фиксировать нарушения даже в удаленных точках»,— рассказал министр природных ресурсов и экологии региона Денис Мамонтов.

Беспилотники уже задействованы сотрудниками Билимбаевского, Кушвинского, Новолялинского и Камышловского лесничеств. Особое внимание при мониторинге уделено Алапаевскому району, где ранее удалось выявить крупную незаконную рубку и установить виновного: по факту преступления проводится расследование.

Нарушения также зафиксированы в Невьянском и Режевском лесничествах. Подавляющее большинство случаев (75%) совершается без разрешительных документов, тогда как на незаконные рубки со стороны легальных лесопользователей приходится 25%. Жители региона, заготавливающие древесину для собственных нужд, практически не нарушают законодательство: в 2026 году зарегистрирован лишь один подобный случай.

Ирина Пичурина