На Дону устранили последствия ночной атаки БПЛА

В Ростовской области ликвидированы последствия атаки беспилотников, которая произошла в ночь на 10 июня. Об этом в своем канале в Max сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ Фото: Станислав Денисенко, Коммерсантъ

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Миллеровском районе в результате атаки беспилотников загорелась емкость с топливом. Из близлежащих домов, а также из дома престарелых были эвакуированы люди.

«Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано»,— написал губернатор.

Наталья Шинкарева