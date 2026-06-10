В Севастополе после атаки ВСУ загорелась крыша здания Панорамы «Оборона Севастополя»

В Севастополе силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы отражают очередную атаку беспилотников. В результате падения БПЛА повреждено здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», произошло возгорание кровли. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам главы города, на месте происшествия работают подразделения МЧС, Спасательной службы Севастополя и представители профильных ведомств. Для координации работ к месту атаки также направлен директор департамента общественной безопасности.

Господин Развожаев отметил, что здание панорамы уже подвергалось разрушениям в годы Великой Отечественной войны во время массированных авиаударов по Севастополю. В настоящее время специалисты оценивают последствия инцидента и принимают меры по ликвидации возгорания.

Вячеслав Рыжков