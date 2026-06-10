В Челябинской области объявлен режим «Ракетная опасность»

На территории Челябинской области 10 июня действует режим «Ракетная опасность». По данным рассылки МЧС, он введен с 8 часов утра.

Как сообщает полпред президента в УрФО Артем Жога, режим действует на всей территории Уральского федерального округа.

«Прошу жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Оперативные службы делают всё возможное для обеспечения безопасности на Урале»,— прокомментировал Артем Жога.

В случае «Ракетной опасности» жителям необходимо покинуть улицу, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Ольга Воробьева