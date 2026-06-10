На Ямале ввели режим ракетной опасности
В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) режим ракетной опасности объявлен вслед за другими регионами Уральского федерального округа (УрФО), сообщили в окружном правительстве.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
«Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112»,— говорится в сообщении.
Ранее аналогичный режим ввели в Свердловской, Тюменской областях и Югре.