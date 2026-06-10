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На Ямале ввели режим ракетной опасности

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) режим ракетной опасности объявлен вслед за другими регионами Уральского федерального округа (УрФО), сообщили в окружном правительстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру 112»,— говорится в сообщении.

Ранее аналогичный режим ввели в Свердловской, Тюменской областях и Югре.

Ирина Пичурина

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