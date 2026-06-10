В Ростовской области из-за пожара эвакуировали подопечных дома престарелых

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил в социальных сетях, что в ходе отражения воздушной атаки беспилотников уничтожено больше десятка БПЛА. Атаке дронов подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы, сообщил глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

Сейчас, по словам господина Слюсаря, в Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Ранее губернатор писал, что горит емкость с топливом.

«Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся. В настоящий момент беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется»,— пишет губернатор.

Дмитрий Михеенко