В Ростовской области горит емкость с топливом после удара БПЛА

В настоящее время на Ростовскую область идет воздушная атака вражеских беспилотников. Как сообщил губернатор Дона Юрий Слюсарь в своих соцсетях, есть последствия атаки дронов на земле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

«В Миллеровском районе подавлены БПЛА. В результате падения обломков на территорию гражданского объекта произошло возгорание емкости с топливом»,— пишет глава региона.

По словам господина Слюсаря, на место происшествия направлены необходимые силы и средства экстренных служб. Информации о пострадавших пока нет. Губернатор пообещал оперативно сообщить о последствиях. По его словам, глава администрации Миллеровского района держит ситуацию на контроле и оперативно докладывает обстановку.

Дмитрий Михеенко