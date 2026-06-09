В Краснодарском крае на День России проведут 2,3 тысячи мероприятий

В Краснодарском крае к Дню России подготовили свыше 2,3 тыс. мероприятий. Государственный праздник ежегодно отмечают 12 июня, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На центральных площадях городов и районов организуют церемонии поднятия флагов России. На торжественных событиях вручат награды и знаки отличия выдающимся жителям муниципалитетов, проведут праздничные концерты.

В регионе также запланированы 240 тематических выставок и мастер-классов, 150 спортивных соревнований, порядка 60 фестивалей и ярмарок, кинопоказы и викторины.

Юным жителям Кубани в рамках акции «Мы — граждане России» вручат паспорта. Для них проведут тематические беседы, конкурсы чтецов и музыкальные вечера. Также школьники напишут поздравительные письма в адрес участников СВО. Автолюбители смогут присоединиться к праздничным авто- и велопробегам.

Анна Гречко