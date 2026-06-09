Порядка 1 млн кубанцев установили самозапрет на кредиты

Около 1 млн жителей Краснодарского края установили самозапрет на получение кредитов через «Госуслуги» и МФЦ для защиты от мошенников. Об этом сообщили на межведомственной пресс-конференции по кибербезопасности, которая прошла в Доме журналистики.

В мероприятии участвовали заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Артем Прихожий, начальник управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий кубанской полиции Сергей Решетняков и замначальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.

«Сегодня жителям региона доступны надежные инструменты для защиты финансов и персональных данных от действий злоумышленников. Так, с прошлого года возможностью установить самозапрет на получение кредитов на Госуслугах и в краевых МФЦ воспользовались порядка 1 миллиона кубанцев», — отметил Артем Прихожий.

Кроме того, жители региона могут ограничить заключение договоров с операторами связи, отказаться от рекламных рассылок и получить ответы на вопросы о цифровой гигиене на «Госуслугах». На портале действует сервис «Защита от мошенников в сети», которым в 2025 году воспользовались более 135 тыс. пользователей.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в топ-10 регионов по количеству заявлений на установку самозапрета на кредит в январе 2026 года вошли Московская область (47,5 тыс.), Башкортостан (36,6 тыс.), Санкт-Петербург (34,7 тыс.), Татарстан (33,2 тыс.), Свердловская область (31,2 тыс.), Краснодарский край (30,2 тыс.), Ростовская область (26,9 тыс.), Челябинская область (24,1 тыс.) и Новосибирская область (22,9 тыс.).

Нурий Бзасежев