Астраханская и Волгоградская области показали рост по заражению бруцеллезом

Астраханская и Волгоградская области вошли в число регионов с самой высокой заболеваемостью бруцеллезом в 2025 году. Подробную информацию в своем докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения представил Роспортребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

В целом по России ситуация оставалась стабильной, подтверждено 543 случая. Однако в регионах картина сильно различается. В Астраханской области показатель составил 0,74 на 100 тыс. населения. Это почти в 2,5 раза выше среднемноголетнего уровня, хотя по сравнению с 2024 годом заболеваемость снизилась в 1,7 раза.

Волгоградская область показала более резкую динамику. Заболеваемость выросла с 0,16 до 1,43 на 100 тыс., то есть почти в девять раз. Относительно средних значений показатель вырос в 3,5 раза.

Согласно докладу, люди заражаются от больного скота, а также через молоко и мясо. В 2025 году количество неблагополучных пунктов по бруцеллезу крупного рогатого скота увеличилось на 15,6%. «Внешние риски по бруцеллезу связаны с импортом животных и продукции животноводства, ввозимыми в Россию из неблагополучных по бруцеллезу стран Центральной Азии и Закавказья, а также государств Ближнего Востока», — указано в отчете.

В ряде регионов вакцинация пошла на спад. В 2025 году против бруцеллеза иммунизировано 4328

человек, это на 540 меньшем, чем в 2024 году. В Карачаево-Черкесской Республике и Брянской области прививки не ставили. Недостаточный охват зафиксирован также в Ставропольском крае и Астраханской области.

В 2026 году специалисты ожидают рост заболеваемости на 35–40% выше среднемноголетнего уровня. Общее число случаев в стране может составить 500–550.

Нина Шевченко