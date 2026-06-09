Три гола Тринидаду и Тобаго

В Калининграде состоялся заключительный товарищеский матч сборной России по футболу перед летним межсезоньем, в котором она нанесла крупное поражение команде Тринидада и Тобаго — 3:0. Несмотря на это, главным героем встречи стал вратарь гостей Дензил Смит, спасший их от еще больших неприятностей. Россияне одержали вторую победу подряд и третью в пяти матчах текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго

Фото: Александр Вильф / РИА Новости Товарищеский матч между сборными России и Тринидада и Тобаго

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Сборная России завершила сезон спаррингом с экзотическим Тринидадом и Тобаго, представляющим Конфедерацию футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (CONCACAF). В международном рейтинге эта команда занимает сейчас 103-е место, хотя когда-то, а именно в 2006 году, даже квалифицировалась на чемпионат мира, где к тому же сыграла вничью со шведами и потрепала нервы англичанам.

В Калининград тринидадцы приехали еще и без своей главной звезды — нападающего московского «Спартака» Ливая Гарсии. Наставник островитян Дерек Кинг объяснил его отсутствие семейными обстоятельствами, однако, по другой информации, у игрока возникли разногласия с руководством футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго по поводу невыплаты премиальных за участие в отборочном цикле к чемпионату мира 2026 года. Разве что в резерве оказался его брат Джуда Гарсия, выступающий на позиции вингера.

В дебюте матч проходил под проливным дождем, и сразу произошел связанный с погодными условиями казус, когда мяч выскользнул из рук Мингияна Бевеева в момент вбрасывания аута. Зато потом мокрая трава придала удару защитника калининградской «Балтики» дополнительное ускорение, и уже на седьмой минуте он открыл счет, пробив из-за штрафной площади с подбора после подачи углового. Наверное, голкипер Дензил Смит действовал в том эпизоде не лучшим образом, но ранее он успел дважды выручить команду в персональной дуэли с Иваном Сергеевым.

А вообще очень быстро стало понятно, что в обороне у гостей достаточно проблем, и на 15-й минуте россияне повели уже 2:0. Центральный защитник Александр Сильянов подключился в атаку и не выключился из нее, несмотря на то что навес Алексея Миранчука на Сергеева получился неточным. Мяч отскочил прямиком на Сильянова, и он с лета отправил его в сетку.

По такому началу можно было предположить, что еще в первом тайме хозяева положат еще как минимум парочку голов, но неожиданно игра выровнялась.Более того, Райан Телфер упустил отличный шанс, после того как Евгений Морозов пустил его в штрафную и позволил пробить с убойной дистанции. Повезло, что форвард просто не попал в створ.

Тринидадцы отнюдь не выглядели мальчиками для битья и даже периодически использовали высокий прессинг. А вот у подопечных Валерия Карпина, возможно, сложилось ложное впечатление о сопернике, и в их действиях сквозила определенная недооценка.

Главный тренер сборной России тоже почувствовал что-то неладное и пытался с бровки привести своих футболистов в рабочее состояние. Ближе к перерыву они снова вроде бы увеличили обороты, но ничего опасного для Смита уже не создали. А в концовке тайма сербскому арбитру Ненаду Минаковичу пришлось доставать желтые карточки, когда футбольная борьба Никиты Кривцова и Дэниэла Филлипса переросла в вольную. Россиянин явно цеплял оппонента, а тринидадец с фактурой настоящего регбиста в ответ бросил его на газон. Хорошо, что не дошло до бокса.

Во втором тайме еще один эффектный сейв совершил Смит, когда Кривцов бил ему в упор, замыкая передачу Алексея Миранчука. Хозяева опять усилили давление на ворота гостей, а активность Лечи Садулаева на левом фланге привела к голу Алексея Батракова, который на 60-й минуте технично уложил мяч в сетку с паса полузащитника «Ахмата». Если бы не Смит, потом это бы сделал и Морозов. Тринидадский вратарь творил какие-то чудеса, еще несколько раз отбившись в сложных ситуациях. Особенно впечатлило его двойное спасение в эпизоде с выходом один на один Сергеева и добиванием Максима Петрова. Калининградские любители футбола даже проводили Смита аплодисментами, когда его заменили на Джабари Брайса.

В конце матча появилась работа и у российского голкипера Дениса Адамова, которого в перерыве выпустили вместо Антона Митрюшкина. Реон Мур нашел брешь в обороне, остался совсем один перед ним и, казалось бы, уже обвел его, но зенитовец бросился нападающему в ноги и помешал поразить пустой створ. Так что благодаря Адамову сборная России одержала крупную победу 3:0, как и в предыдущей встрече с Буркина-Фасо.

Александр Ильин