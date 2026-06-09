Астраханская область вошла в топ-6 регионов по заболеваемости COVID-19 в 2025-м

В 2025 году эпидемическая картина COVID-19 в России продолжила улучшаться, однако неравномерность распространения инфекции по субъектам сохранилась. Астраханская область оказалась в числе лидеров по заболеваемости на 100 тыс. населения, заняв шестое место среди всех регионов страны. Такие данные приведены докладе Роспотребнадзора о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: astrobl.ru Фото: astrobl.ru

По данным ведомства, в Астраханской области показатель составил 539,04 случая на 100 тыс. жителей. Это выше общероссийского уровня (234,36) более чем в два раза. Тем не менее по сравнению с 2024 годом регион продемонстрировал позитивную динамику: заболеваемость снизилась на 34,5%. Годом ранее заболеваемость составляла 822,99 на 100 тыс. населения.

В целом по России заболеваемость коронавирусом за год сократилась в 3,3 раза — с 769,17 до 234,36 на 100 тыс. населения. Всего в 2025 году зафиксировано около 342,5 тыс. случаев COVID-19 против 1,12 млн годом ранее.

Самый высокий уровень заболеваемости зафиксирован в Ненецком автономном округе (1074,53), Магаданской области (764,37), Санкт-Петербурге (628,81), Ямало-Ненецком автономном округе (623,44) и Самарской области (599,32). При этом в большинстве из них отмечено существенное снижение по сравнению с 2024 годом — в 2-3,5 раза. Незначительный рост (+6,91%), зарегистрирован только в Магаданской области.

Нина Шевченко