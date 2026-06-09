Главные новости за 9 июня. Ростов-на-Дону и область

В Ростове-на-Дону в конце июня и начале июля временно ограничат розничную продажу алкогольной продукции. Запрет будет действовать в дни вручения аттестатов выпускникам школ. Ограничения вводятся 27 июня, когда документы об образовании получат выпускники 11-х классов, а также 1 июля — в день вручения аттестатов девятиклассникам. В указанные даты приобрести алкоголь в магазинах и других объектах розничной торговли будет невозможно.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговоры гражданам Украины Даниле Смоле, Дмитрию Новикову, Александру Ляховченко, Алексею Кириченко и Владимиру Тетереву, которых обвиняли по ч. 3 ст. 361 (акт международного терроризма) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

В Ростовской области 200 кандидатов, победивших в предварительном голосовании партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в новый созыв Государственной Думы, являются участниками СВО. Об этом в ходе конференции партии сообщил секретарь Ростовского реготделения и спикер донского Заксобрания Александр Ищенко.

Ростовский ипподром официально перешел в собственность Российской Федерации. При этом руководство государственного предприятия до сих пор не назначено. Как сообщила представитель конников Дона Надежда Зубкова., отсутствие директора не позволяет заключать соглашения с владельцами лошадей, которые планируют участвовать в скачках.