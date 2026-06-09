Главные новости за 9 июня. Кавказ

Взрыв на газопроводе в Дагестане 9 июня произошел между населенными пунктами Бавтугай и Гельбах Кизилюртовского района. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС. Сообщения о происшествии начали поступать в систему «112» в 19:45. По первоначальной информации, очевидцы сообщали о взрыве газовой трубы и вспышке. По уточненным данным, на магистральном газопроводе Моздок — Казимагомед диаметром 1200 мм произошло три взрыва с последующим факельным горением. В МЧС сообщили, что жертв и пострадавших в результате происшествия нет.

Сельхозпроизводители Ставропольского края заявили о нехватке дизельного топлива накануне уборочной кампании. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили представители сельхозпредприятий и участники топливного рынка.По данным министерства промышленности и энергетики региона, ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, дефицита топлива не наблюдается, а имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Однако представители нефтебаз и фермеры оценивают ситуацию иначе.

В Минераловодском округе Ставропольского края без водоснабжения остались жители 13 населенных пунктов. Об этом сообщил глава округа Максим Гаранжа.Причиной ограничений стала утечка на Северном групповом водоводе. Авария произошла на стальном трубопроводе диаметром 400 мм в районе хутора Перевального.

Промышленный районный суд Ставрополя вынес приговор подозреваемому в незаконной банковской деятельности (п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ). Как установила инстанция, осужденный, член организованной группы, занимался обналичиванием денег сторонних юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.Отмечается, что преступная деятельность принесла осужденному более 11,7 млн руб.