Глава Астраханской области потерял за месяц 27 позиций в репутационном рейтинге

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин опустился на 27 позиций в майском репутационном рейтинге глав регионов. Исследование провели аналитическая служба Pravdaserm и компания «Эксперт Центр аналитики». Итоги опубликованы в журнале «Эксперт».

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Исследование проводили по обновленной методике с применением ИИ-тонирования поисковой выдачи и языковых моделей. «Новый подход к исследованию расширяет возможности для управления репутацией. Губернаторы теперь видят не только влияние негативных публикаций, но и вклад справочных ресурсов, а также конкуренцию с тезками в поисковой выдаче», — написали аналитики.

В апреле господин Бабушкин набрал 78 баллов и занял 36 место в рейтинге. До этого, в марте, он располагался на 28 позиции с 79 баллами. В майском рейтинге астраханский губернатор набрал 69 баллов и оказался на 63 строчке.

Для сравнения: глава соседней Волгоградской области Андрей Бочаров в мае опустился на последнее место рейтинга, набрав только 44 балла. Эксперты связали не только с негативным контентом, но и с неточностями при поиске: губернатора путают с его тезкой, актером Андреем Бочариком.

Чуть выше в антирейтинге расположились Вениамин Кондратьев (Краснодарский край) и Рамзан Кадыров (Чечня), которые набрали по 51 баллу. Лидером традиционно стал мэр Москвы Сергей Собянин с 96 баллами.

Нина Шевченко