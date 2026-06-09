Днем над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 292 БПЛА

Минобороны России сообщило о перехвате и уничтожении 292 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в период с 8:00 до 20:00 мск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, дроны были сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областей, а также Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

О разрушениях или пострадавших на Кубани не сообщалось.

Вячеслав Рыжков