Главные новости за 9 июня. Кубань, Крым, Адыгея

Над территорией Республики Крым и других регионов России за ночь ликвидировали 140 беспилотников.

Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края.

В пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью в результате атаки ВСУ поврежден мост.

Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа.

Практически на всем протяжении реки Кубань зафиксировано снижение уровня воды.

В 2026 году бюджет детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае составляет 3,5 млрд руб.

Росимущество получило контроль над рядом аграрных, портовых и винодельческих активов бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и Сергея Фурсы.

На Кубани рекомендовали снизить ставки по земельному налогу для детских здравниц.

В Азовском море обнаружены тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотников на суда в Таганрогском заливе.

Дмитрий Сидоренко, участвовавший в специальной военной операции и завершивший обучение по программе «Время героев», занял пост заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Дело о подсудности бывшего депутата ГД Бальбека передано в Краснодар.

Дольщики в Сочи отстояли права на квартиры в апарт-комплексе «Горизонт».

В Усть-Лабинском районе Краснодарского края полностью ликвидировано возгорание на территории нефтебазы.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сообщения о якобы загрязнении пляжей Анапы нефтепродуктами.

Двоих сочинцев обвинили в хищении выплаты у семьи погибшего на СВО.

Президент России произвел кадровые назначения в судебной системе Республики Адыгея.

В Краснодарском крае планируется строительство десяти объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.