Главные новости за 9 июня. Кубань, Крым, Адыгея
Над территорией Республики Крым и других регионов России за ночь ликвидировали 140 беспилотников.
Штормовое предупреждение объявлено на территории Краснодарского края.
В пункте пропуска в Чонгаре между Крымом и Херсонской областью в результате атаки ВСУ поврежден мост.
Обломки беспилотных летательных аппаратов упали в частном секторе поселка Джубга Туапсинского муниципального округа.
Практически на всем протяжении реки Кубань зафиксировано снижение уровня воды.
В 2026 году бюджет детской оздоровительной кампании в Краснодарском крае составляет 3,5 млрд руб.
Росимущество получило контроль над рядом аграрных, портовых и винодельческих активов бывших депутатов Законодательного собрания Краснодарского края Алексея Сидюкова и Сергея Фурсы.
На Кубани рекомендовали снизить ставки по земельному налогу для детских здравниц.
В Азовском море обнаружены тела еще двух граждан Азербайджана, погибших в результате атаки беспилотников на суда в Таганрогском заливе.
Дмитрий Сидоренко, участвовавший в специальной военной операции и завершивший обучение по программе «Время героев», занял пост заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Дело о подсудности бывшего депутата ГД Бальбека передано в Краснодар.
Дольщики в Сочи отстояли права на квартиры в апарт-комплексе «Горизонт».
В Усть-Лабинском районе Краснодарского края полностью ликвидировано возгорание на территории нефтебазы.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев прокомментировал сообщения о якобы загрязнении пляжей Анапы нефтепродуктами.
Двоих сочинцев обвинили в хищении выплаты у семьи погибшего на СВО.
Президент России произвел кадровые назначения в судебной системе Республики Адыгея.
В Краснодарском крае планируется строительство десяти объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами.