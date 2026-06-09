На газовой магистрали в Дагестане произошли три взрыва и пожар

Взрыв на газовой магистрали в Дагестане 9 июня привел к крупному пожару в промышленной зоне Кизилюрта. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Республике Дагестан.

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По предварительным данным, происшествие произошло в поселке Новый Сулак. После серии взрывов на объекте началось возгорание.

«В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан поступило сообщение о том, что рядом с автозаправочной станцией "Метан" (ГРС Новый Сулак) произошло три взрыва», — сообщили в ведомстве.

На место происшествия направлены силы и средства МЧС России по повышенному рангу сложности. В настоящее время специалисты проводят работы по ликвидации пожара и предотвращению распространения огня на соседние объекты.

По данным спасателей, информация о пострадавших, площади возгорания и причинах происшествия уточняется. Взрыв на газовой магистрали в Дагестане 9 июня находится на контроле экстренных служб. После завершения первичных мероприятий специалисты установят обстоятельства инцидента и оценят причиненный ущерб.

Валерий Климов