В центре Кисловодска выставили на продажу гостиничный комплекс за 700 млн рублей

В центре Кисловодска на продажу выставили коммерческую недвижимость стоимостью 700 млн руб. Соответствующее объявление размещено на одной из онлайн-площадок.

Речь идет о здании на Курортном бульваре, 5 — одной из самых востребованных туристических локаций города-курорта. Общая площадь объекта составляет 890 кв. м, а стоимость одного квадратного метра превышает 786 тыс. руб.

Согласно объявлению, в состав продаваемого комплекса входят гостиница «Корона», ресторан, салон обуви и кофейня. Часть помещений сдана в аренду по действующим договорам, что позволяет собственнику получать арендный доход.

Продавец позиционирует объект как готовый инвестиционный актив с уже сформированным денежным потоком. Парковка для посетителей расположена на прилегающей территории.

Высокая стоимость объекта отражает общую ситуацию на рынке недвижимости Кисловодска. По данным участников рынка, город остается самым дорогим муниципалитетом Ставропольского края по стоимости жилья. По итогам второго квартала 2026 года средняя цена квадратного метра жилой недвижимости здесь достигла 196,1 тыс. руб.

Кисловодск остается одним из наиболее востребованных курортов Северного Кавказа. На фоне роста туристического потока и ограниченного предложения в центральной части города стоимость как жилой, так и коммерческой недвижимости в последние годы демонстрирует устойчивый рост.

Валерий Климов