Подозреваемому в мошенничестве адвокату из Астрахани добавили еще один эпизод

Астраханское управление СКР выявило дополнительный эпизод мошенничества при расследовании уголовного дела в отношении двух местных жителей (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Один из них имеет статус адвоката, сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Астраханской области Фото: СУ СКР по Астраханской области

По версии следователей, подозреваемые, сговорившись, убедили местного жителя передать им 5 млн руб. в обмен на помощь в избежании уголовной ответственности для его сына. Реальных возможностей и намерений выполнить взятые на себя обязательства они не имели.

Деньгами фигуранты распорядились по своему усмотрению. Ранее в отношении адвоката уже было возбуждено дело по аналогичной статье. Теперь ему добавили еще один эпизод. Расследование продолжается.

Нина Шевченко