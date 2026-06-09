Главные новости за 9 июня. Новороссийск
В Новороссийске потушили пожар на перевалочном комплексе, возникший из-за атаки БПЛА ночью 8 июня.
В ночь с 8 на 9 июня над Черным морем, Крымом и другими регионами России сбили 140 украинских беспилотников.
Днем 9 июня в Анапе объявляли тревогу по БПЛА. Режим был отменен спустя час.
В Новороссийске прогнозируют резкое ухудшение погодных условий с 9 по 12 июня.
Власти Новороссийска утвердят правила парковки и движения для средств индивидуальной мобильности.
На строительной площадке жилого комплекса в Новороссийске полицейские выявили 16 незаконных мигрантов.