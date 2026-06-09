Главные новости за 9 июня. Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения жалобу ООО «Союз поддержки морской пехоты и подразделений спецназначения "Альбатрос"», которое пыталось оспорить решения нижестоящих судов по делу о 886 договорах участия в долевом строительстве апарт-комплекса «Горизонт» в Адлерском районе Сочи.

Власти Сочи прорабатывают пилотный проект по расширению использования газомоторного транспорта в городском хозяйстве и пассажирских перевозках — сейчас 31% автобусов курорта уже работает на метане, но существующих трех заправок недостаточно. В планах — увеличение числа заправочных объектов, обновление подвижного состава муниципального перевозчика и развитие сервисной поддержки техники на газомоторном топливе.

В Сочи с 28 июня 2026 года вводят ежедневные с 08:00 до 20:00 ограничения на движение грузовиков массой свыше 2 тонн на десятках улиц в Центральном, Хостинском и Адлерском районах, включая Курортный проспект и проспект Пушкина. Мера направлена на обеспечение безопасности дорожного движения и снижение нагрузки на транспортную инфраструктуру в период пикового летнего туристического сезона.

В Сочи в летний сезон планируют запустить морское такси между центральной частью курорта и Адлером. Новый маршрут станет частью расширения системы внутреннего транспортного сообщения, которое власти города намерены развивать за счет морских пассажирских перевозок.

В Сочи из-за роста аварийности усилили контроль за соблюдением ПДД пользователями электросамокатов, мопедов и мотоциклов. За январь—май 2026 года с их участием произошло 55 ДТП, в которых пострадали 63 человека, включая шестерых детей.