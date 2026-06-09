Очереди на подходах к Крымскому мосту ликвидированы

Очереди на автоподходах к Крымскому мосту полностью ликвидированы. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на подходах к переправе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По данным на 19:00 московского времени, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра не наблюдается. Движение автотранспорта через переправу проходит в штатном режиме.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в результате удара БПЛА в ночь на 9 июня был поврежден автомобильный мост в Чонгаре. В связи с этим движение через пункт пропуска «Джанкой» временно приостановили. Южная транспортная прокуратура взяла на контроль работу автомобильных пунктов пропуска между Крымом и Херсонской областью.

Анна Гречко