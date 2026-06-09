Проект VERA признан «Санаторием будущего» на премии «Рекорды рынка недвижимости 2026»

Строящийся лечебно-оздоровительный комплекс VERA, возводимый девелопером ДК «Слово групп», удостоен победы в номинации «Санаторий будущего» на ежегодной национальной премии «Рекорды рынка недвижимости 2026».

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»

Как сообщили организаторы церемонии, торжественное вручение наград собрало ключевых представителей девелоперского сообщества страны. Полученная статуэтка премии, по оценке экспертов, засвидетельствовала инновационный характер проекта, объединяющего передовые медицинские технологии, сервис уровня пяти звезд и высокую инвестиционную привлекательность.

«Рекорды рынка недвижимости» — крупнейшая международная и самая престижная награда в сфере девелопмента, существующая более 17 лет. Премия присуждается за выдающиеся достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости, отмечая проекты, задающие новые стандарты в строительстве, архитектуре и управлении активами. Победа в номинации «Санаторий будущего» присуждалась проектам, которые переосмысляют сам формат оздоровительного отдыха.

Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»

ЛОК VERA — это не просто объект недвижимости, а одна из первых в регионе экосистем, где сфокусированы три ключевых вектора:

Медицина мирового уровня (диагностика и терапия на базе лучших клинических протоколов).

Инвестиции в отельный бизнес (прозрачная экономика и высокая доходность).

Премиальный сервис уровня 5 звезд (эталонный комфорт для гостей).

Строящийся лечебно-оздоровительный комплекс VERA, расположенный в Сочи, получил уникальное преимущество благодаря субтропическому климату, мягкому морю и чистому воздуху черноморского побережья. Как отмечают в компании-девелопере, природный фундамент здоровья, усиленный технологиями проекта, дополняется развитой инфраструктурой: комплекс включает 1,2 тыс. номеров, медицинский центр площадью 3,45 тыс. кв. м, спа-комплекс на 1,35 тыс. кв. м, а также бассейны общей площадью 3,14 тыс. кв. м.

Партнерами проекта выступают компания «Медскан», обслуживающая 15 млн клиентов, и оператор Cosmos, представляющий бренд Cosmos Selection Vera Medical & SPA. По оценкам экспертов, сотрудничество с ними формирует устойчивый доход от медицинского туризма, реабилитации и wellness-услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА» Фото: пресс-служба ООО «СЗ ЛОК ВЕРА»

Победу на премии «Рекорды рынка недвижимости 2026» в номинации «Санаторий будущего» прокомментировала руководитель отдела продаж ЛОК VERA Михайлова Оксана.

«Для нас эта премия — не про квадратные метры и не про стандартный инвестиционный портфель. Это голос в пользу новой философии: недвижимость должна служить долголетию. Сочи давно перестал быть просто олимпийской столицей или пляжной историей — это климатическая здравница. В лечебно-оздоровительном комплексе VERA мы объединили лучшее от мировой медицины и отельного бизнеса класса люкс, чтобы доказать: инвестировать в здоровье — самый выгодный и престижный тренд будущего», — заявила она.

ООО "Специализированный застройщик "Лечебно-оздоровительный комплекс "Вера"

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