Самозанятым жителям Дона стали доступны выплаты по больничным

С начала 2026 года 234 самозанятых жителя Ростовской области заключили договоры добровольного социального страхования. Об этом сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Программа позволяет работающим на себя гражданам получать пособие по временной нетрудоспособности в случае болезни. Ранее такая социальная гарантия была доступна преимущественно наемным работникам.

Для участия в программе необходимо ежемесячно уплачивать страховые взносы. Размер платежа начинается от 1,3 тыс. руб. в месяц. Подать заявление можно через портал госуслуг, мобильное приложение «Мой налог» или в клиентских службах Социального фонда.

При оформлении договора самозанятые могут выбрать страховую сумму в размере 35 тыс. или 50 тыс. руб. В зависимости от этого годовой взнос составит 16,1 тыс. или 23 тыс. руб. соответственно.

Право на получение выплат возникает через шесть месяцев после начала уплаты взносов. Размер пособия зависит от продолжительности участия в программе. При страховом стаже от одного года выплата может составить до 100% выбранной страховой суммы.

В отделении СФР уточнили, что денежные средства перечисляются в течение десяти рабочих дней после закрытия листка нетрудоспособности. При этом программа не предусматривает выплат по беременности и родам.

Валерий Климов