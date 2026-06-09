Придорожный бизнес на Дону обяжут платить за подключение к трассам

В Ростовской области планируют сделать платной выдачу технических условий для подключения объектов придорожного сервиса к региональным автомобильным дорогам. Соответствующие поправки в областной закон о дорожном фонде рассмотрели на заседании комитета по строительству Законодательного собрания региона.

В настоящее время предприниматели получают технические условия бесплатно. После принятия изменений за эту услугу начнут взимать плату, а поступающие средства будут направляться в дорожный фонд Ростовской области.

Как сообщил первый заместитель министра транспорта региона Александр Чекменев, возможность введения таких платежей предусмотрена федеральным законодательством.

Размер платы, методика расчета и перечень оказываемых услуг будут определены отдельным постановлением правительства Ростовской области после принятия закона.

Во время обсуждения инициативы депутаты обратили внимание на возможную дополнительную финансовую нагрузку для бизнеса. По их словам, предприниматели уже самостоятельно оплачивают работы по присоединению объектов к дорожной сети.

В ответ Александр Чекменев отметил, что плата за выдачу технических условий будет незначительной и будет зависеть от удаленности объекта от автомобильной дороги. При этом в региональном минтрансе пока не оценивали, сколько таких подключений оформляется ежегодно и какой объем дополнительных поступлений сможет получить дорожный фонд.

Валерий Климов