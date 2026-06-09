Угрозу беспилотников объявили в Волгоградской области
Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом уведомило РСЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Спасатели рекомендуют пройти в безопасное место. Если вы дома, это может быть санузел или коридор — комнаты с капитальными стенами без окон. Не приближайтесь к окнам. Отключите свет, перекройте газ и воду.
Если вы на улице, пройдите в ближайшее здание, крытый или подземный паркинг. Находитесь там до отбоя режима. Избегайте открытых участков.
Сохраняйте спокойствие. Интернет в регионе ограничен. Телефон экстренных служб 112.