В Горячем Ключе расследуют дело о гибели подростка в водоеме

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 14-летней девушки в озере на территории одного из парков Горячего Ключа. Расследование ведется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По версии следствия, днем 8 июля две несовершеннолетние девушки катались по озеру на сапборде, принадлежавшем их совершеннолетнему знакомому. Находясь на удалении от берега, одна из них — 14-летняя девушка, не умевшая плавать,— потеряла равновесие, упала в воду и утонула.

Следователи осмотрели место происшествия и проводят необходимые процессуальные действия для установления всех обстоятельств случившегося. Контроль за расследованием осуществляет руководство следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков