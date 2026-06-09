На Кубани расследуют дело о гибели матери и ребенка после падения с моста

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело после гибели 33-летней женщины и ее пятилетнего сына в станице Новопокровской. Расследование ведется по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, женщина и ребенок погибли в результате падения с моста. Следователи рассматривают обстоятельства произошедшего и устанавливают возможные мотивы трагедии.

В рамках расследования назначены судебно-медицинские экспертизы. В СКР отметили, что по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося.

Вячеслав Рыжков