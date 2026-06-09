Независимые АЗС на Ставрополье столкнулись с ограничением поставок топлива

Независимые автозаправочные станции Ставропольского края столкнулись с ограничением поставок бензина и дизельного топлива. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили представители топливного рынка региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В компании «Роснефть-Ставрополье» рассказали изданию, что отгрузка бензина и дизельного топлива независимым АЗС ограничена с мая текущего года. При этом поставки по действующим контрактам продолжаются.

На нефтебазах «Лукойла», по словам одного из менеджеров компании, поставки топлива частным заправочным станциям не осуществляются с прошлого года.

Участники рынка отмечают, что на фоне ограниченных объемов поставок независимым операторам становится сложнее формировать необходимые запасы топлива. При этом представители крупнейших компаний подчеркивают, что работа с сельхозпроизводителями по действующим договорам ведется в штатном режиме.

По словам собеседников «Ъ-Кавказ», ограничения связаны не только с высоким сезонным спросом, но и с общим сокращением предложения нефтепродуктов на рынке.

Ранее Минэнерго РФ сообщило о создании отраслевого штаба для урегулирования ситуации с поставками топлива на юге России. В министерстве отмечали, что дополнительное давление на рынок оказали участившиеся воздушные атаки на объекты топливно-энергетического комплекса, которые привели к временным сложностям с логистикой и поставками нефтепродуктов в ряде регионов.

По словам участников рынка, ограничения поставок могут привести к дальнейшему сокращению конкуренции на региональном рынке нефтепродуктов. Независимые АЗС традиционно обеспечивают топливом удаленные сельские территории и небольшие населенные пункты, где присутствие крупных сетей ограничено. При сохранении дефицита ресурса таким операторам будет сложнее поддерживать необходимые запасы топлива и сдерживать рост цен.

Валерий Климов