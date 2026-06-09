Аграрии Ставрополья заявили о нехватке дизельного топлива перед уборкой урожая

Сельхозпроизводители Ставропольского края заявили о нехватке дизельного топлива накануне уборочной кампании. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили представители сельхозпредприятий и участники топливного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным министерства промышленности и энергетики региона, ситуация на рынке нефтепродуктов остается стабильной, дефицита топлива не наблюдается, а имеющихся запасов достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

Однако представители нефтебаз и фермеры оценивают ситуацию иначе. На одной из крупных нефтебаз региона сообщили «Ъ-Кавказ», что отпуск дизельного топлива сельхозтоваропроизводителям ведется только по предварительным заявкам и после заключения договоров. При этом полностью удовлетворить существующий спрос предприятие не может из-за ограниченных объемов поставок.

Глава КФХ «Сабынин Г. К.» Геннадий Сабынин рассказал изданию, что наиболее комфортно чувствуют себя хозяйства, которые сформировали запасы топлива еще зимой.

«Нормальная ситуация только у тех, кто закупил топливо в декабре и январе. Тем, кто сейчас работает с колес, приходится тяжело. Топлива физически нет»,— отметил аграрий.

По его словам, некоторые поставщики не выполняют обязательства по ранее заключенным контрактам из-за нехватки ресурса. Кроме того, ряд АЗС отпускает дизель ограниченными партиями — около 200 л в одни руки, из-за чего хозяйствам приходится совершать несколько рейсов для обеспечения работы техники.

Дополнительное давление на рынок оказывает сокращение объемов отгрузки топлива независимым участникам. В компании «Роснефть-Ставрополье» сообщили «Ъ-Кавказ», что поставки бензина и дизельного топлива независимым АЗС ограничены с мая текущего года. На нефтебазах «Лукойла», по словам участников рынка, отгрузки топлива частным заправочным станциям не осуществляются с прошлого года. При этом поставки аграриям по действующим договорам продолжаются, однако возможности по заключению новых контрактов и увеличению объемов остаются ограниченными.

Председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края Петр Коротченко также заявил о росте напряженности на рынке топлива. По его мнению, при сохранении текущей ситуации сложности с обеспечением ГСМ могут отразиться на ходе уборочной кампании.

Подробнее читайте в материале «Фермеры обсохли»

Роман Лаврухин