Кубань вошла в число лидеров ЮФО по развитию падел-тенниса

Краснодарский край наряду с Ростовской областью остается одним из лидеров Южного федерального округа по развитию падел-тенниса и созданию инфраструктуры для этого вида спорта. Об этом в интервью РБК ТВ Юг сообщил генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам главы организации, развитию направления на юге способствует климат, который позволяет строить открытые корты без капитальных сооружений. Это снижает затраты инвесторов и ускоряет запуск новых спортивных объектов.

«В ЮФО сегодня 35 клубов и более 90 кортов. Лидерами в этом направлении являются Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области»,— рассказал Алексей Сорокин.

Он отметил, что за последний год количество кортов в России увеличилось в 4,5 раза, а число занимающихся паделом выросло в пять раз. При этом южные регионы заметны не только по развитию инфраструктуры, но и по спортивным результатам. В первую десятку российских игроков входят шесть представителей Краснодарского края и Волгоградской области.

Господин Сорокин уверен, что по мере популяризации падела муниципалитеты все активнее поддерживают создание профильной инфраструктуры, выделяя земельные участки под новые клубы и адаптируя существующие спортивные объекты под площадки для игры.

В Федерации падела России ожидают, что благодаря благоприятным климатическим условиям темпы развития этого вида спорта на юге страны останутся одними из самых высоких в России.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что ГК «Точно» инвестирует свыше 7,5 млрд руб. в реализацию проекта федерального курорта «Собер-Баш курорт» в Северском районе Краснодарского края. На территории комплекса планируется разместить спортивную инфраструктуру, включая теннисные и падел-корты, рестораны, концертный амфитеатр и вертолетную площадку.

Нурий Бзасежев